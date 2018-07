EXCLUSIV: Rares Iosif, injunghiat din nou! Atacatorii au intrat cu cutite in barul SEVEN din Groapa si l-au taiat. FOTO

Rares Iosif injunghiat in barul Seven

Cunoscutul lider al suporterilor U Cluj, Rares Iosif, a fost din nou atacat cu brutalitate in cursul serii de vineri, 27 iulie, in incinta barului Seven din Gropa, Marasti.

Potrivit surselor BZC, patru atacatori au intrat in local si l-au injunghiat direct, fara vreo avertizare, localul fiind umplut de sange. La fata locului si-au facut aparitia organele de politie precum si un echipaj al ambulantei, care l-a transportat pe suporter la spital.

Rares Iosif este pentru a doua oara in tot atatea saptamani victima unui atac cu cutitul, ultima data fiind injunghiat in fata localului Come. Acesta a declarat intr-un interviu in exclusivitate pentru Buna Ziua Cluj ca nu se teme pentru viata lui insa a recunoscut ca are dusmani.

Vom reveni cu detalii.

