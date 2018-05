EXCLUSIV! Razbunare in stil mafiot la Iasi! Doi tineri care cautau o pustoaica au aruncat cu acid sulfuric in ochii barbatului care a deschis usa

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul acestei seri, doi tineri se aflau in cautarea unei fete in comuna ieseana Vladeni. Cei doi au vazut la un moment dat un grup de fete care au intrat intr-un bloc. Le-au urmarit, au intrat dupa ele in bloc si au batut la usa unui apartament unde au crezut ei ca au intrat acele fete. La usa a deschis un barbat in varsta de 61 ani, care nu avea nicio legatura cu intreaga situatie. Tinerii, fara niciun avertisment, au aruncat cu acid sulfuric in ochii barbatului, considerandu-l probabil pe acesta vinovat de disparitia grupului de fete Barbatul a fost transportat de urgenta la spital iar politistii au deschis o ancheta. "Politistii ieseni au un cerc de suspecti in aces ...