Exclusiv! Reactia rectorului UAIC la numirea noului sef BCU Iasi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi a primit, in cursul zilei de 27 februarie, de la Ministerul Educatiei Nationale adresa oficiala de numire a conf. univ. dr. Ioan Milica, de la Facultatea de Litere, in functia de Director General al Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) „Mihai Eminescu", incepand cu data de 1 martie 2018 si pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului, pe o perioada de maxim sase luni. Asa dupa cum este cunoscut, Senatul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" a hotarat in data de 15 februarie 2018, pe baza voturilor exprimate de membrii prezenti la sedinta, sa acorde celor doi candidati, prof. univ. dr. Lucian Leustean si conf univ. dr. Ioan Milic ...