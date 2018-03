Exclusiv! Remorca unui TIR incarcat cu termopane a fost la un pas sa se rastoarne langa Gara Internationala! Se circula greu in zona

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un eveniment rutier petrecut miercuri dimineata, la data de 28 martie 2018, a pus in dificultate circulatia autoturismelor in zona Garii Internationale. Un TIR incarcat cu geamuri termopan a fost la un pas sa se rastoarne, cel mai probabil in urma unei manevre spontane de franare. Traficul este la aceasta ora restrictionat pe bulevardul Nicolae Iorga, in apropiere de intersectia cu strada Ion Neculce pe sensul de mers spre Podul de Piatra. Vom reveni cu detalii. sursa foto: Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. tir rastoarne : (sc_adv_out=window.sc_ ...