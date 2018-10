Exclusiv! S-a castigat sefia Inspectoratului de Politie Judetean Iasi! Iata cine este acum seful politistilor

IPJ Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In mod oficial, Inspectoratul de Politie Judetean - IPJ Iasi il are ca sef pe comisarul sef de politie Costel Gitlan. Citeste si: Iasul a devenit un oras mai sigur in 2018. Acestea sunt cifrele inregistrate de Politia Ieseana In cursul zilei de luni, 8 octombrie 2018, a avut locul concursul pe care acesta l-a trecut cu brio. Pana in prezent cms. Costel Gitlan a fost imputernicit ca sef interimar al IPJ Iasi dupa pensionarea lui Ioan Scripniciuc. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...