Exclusiv! S-a mai facut un transplant de rinichi la Iasi

In cursul diminetii de astazi, echipa de tranplant de la Spitalul Parhon Iasi a efectuat un nou transplant renal de la un donator viu. De aceasta interventie a beneficiat un pacient din judetul Neamt care era diagnosticat cu o boala cronica de rinichi si facea sedinta de dializa. Pacientul a primit rinichiul chiar de la sora lui. Medicii au efectuat mai multe investigatii si au constatat ca exista compatibilitate. Conform doctorilor, interventia a decurs normal si se asteapta la o evolutie favorabila. Reamintim ca aceasta este interventia cu numarul 22 in Iasi in anul 2018.