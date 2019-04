EXCLUSIV! S-au tras FOCURI DE ARMA pe strazile Iasului! Un politist a fost luat pe capota

politist foc de arma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp in municipiul Iasi s-au tras focuri de arma. Intamplarea a avut loc la Casa Sindicatelor din Iasi, unde un politist a fost nevoit sa recurga la armamentul din dotare. Politistul a fost luat pe capota unui autoturism, iar in urma incidentului acesta si-a folosit armamentul din dotare. Soferul a fost preluat de politisti si dus la Sectia 5 politie unde este supus cercetarilor aferente. Momentan nu se cunosc cauzele producerii incidentului. Revenim cu detalii! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. casa sindicatelor polit ...