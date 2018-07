Exclusiv! Salvatorii ieseni au fost alertati! Un barbat s-ar fi inecat in lacul de la Rediu - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unui apel efectuat la numarul unic de urgente 112, autoritatile iesene au fost alertate dupa ce un barbat s-ar fi inecat in lacul de la Rediu. La fata locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi cu o autospeciala de interventie cu barca, un echipaj de scafandri, politistii si un echipaj medical. Citeste si: EXCLUSIV/UPDATE! Accident cu 7 victime in comuna Victoria. Soferul unui autoturism a adormit la volan Vom reveni cu amanunte si imagini de la incident. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...