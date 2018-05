Exclusiv! Scandal monstru la Iasi! Un tanar a ajuns la spital desfigurat! A fost gasit intr-o casa parasita

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aseara mai multi tineri s-au adunat pentru a sarbatori ziua de nastere a unuia dintre ei. La un moment dat, pe fondul consumului excesiv de alcool a izbucnit un conflict violent. Astfel, un tanar de 27 ani a fost batut zdravan, iar pentru a scapa a fugit pe un camp, unde s-a refugiat intr-o casa parasita. Incidentul s-a petrecut in comuna Victoria din judetul Iasi. La fata locului a intervenit un echipaj medical din cadrul n, politistii si criminalistii. Citeste si: Scandal monstru la locuinta unui iesean! Fostul ginere l-a injurat ca la usa cortului "Am fost solicitati prin apel la 112 efectuat la ora 21.14 sa intervenim in localitatea Luceni, comuna Victoria, pentru un barbat - victima a unei agresiuni. A fost coo ...