Exclusiv! Se circula greu pe Calea Chisinaului din cauza unui accident rutier - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in intersectia bulevardului Tudor Vladimirescu cu Calea Chisinaului. Este vorba despre o coliziune produsa intre un TIR si un autoturism marca Audi. Incidentul a avut loc cel mai probabil pe fondul neacordarii de prioritate. In urma impactului nu au rezultat victime, singurele pagube fiind cele materiale. Circulatia in zona se desfasoara cu dificultate. CITESTE SI: Exclusiv! Accident rutier pe bulevardul Independentei Un accident rutier a avut loc marti dimineata, la data de 27 martie 2018, pe bulevardul Independentei. Potrivit informatiilor disponibile pana la acest moment, incidentul a avut loc la trecerea de pietoni din fata blocului Carmen. ...