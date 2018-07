EXCLUSIV! Se crede mai presus de lege! Beizadeaua unui politician local a comis-o din nou! A batut un om pe strada si risca sa ajunga din nou la puscarie

Razvan Stefan si Mircea Manolache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Fiul lui Manolache a fost implicat in alt incident care s-a lasat cu interventia politistilor • Totul s-a intamplat saptamana trecuta, cand un individ i-ar fi lovit masina cu piciorul • Conform datelor detinute de BZI, Stefan l-a urmarit si i-ar fi aplicat un picior in spate • S-au facut plangeri la sectia 3 Politie de ambele parti • Tatal lui Stefan Manolache sustine ca individul avea probleme psihice • "Intr-adevar, a fost un incident. Am vorbit cu baiatul meu si mi-a povestit cum a fost. Impreuna cu alte doua persoane de pe la Bucuresti stateau langa masina si vorbeau. Apare un individ care incepea sa loveasca masinile. Omul are ceva probleme cu ...