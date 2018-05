EXCLUSIV! Sedinta extraordinara de Consiliu Local la sfarsitul saptamanii. Iata ce vor discuta alesii Iasului

Palatul Roznovanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La sfarsitul acestei saptamani, in sala "Vasile Pogor" a Palatului Roznovanu va avea loc o noua sedinta extraordinara a Consiliului Local. Sedinta va cuprinde cateva proiecte de hotarare, printre care aprobarea unor proiecte comune cu alte entitati, dar si demararea unor proiecte noi la nivelul municipalitatii iesene. Iata mai jos ce vor discuta consilierii locali in sedinta de vineri, 18 mai, de la ora 13:00. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 referitoare la acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic, constand in imobilul situat in Municipiul lasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia ...