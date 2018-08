EXCLUSIV! Toti soferii sunt in delir! Masinile parcate neregulamentar NU mai pot fi ridicate. Gafa de sute mii de euro facuta de Primaria Iasi!

ridicare masini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Informatii importante pentru soferii din Iasi • De la inceputul acestei saptamani nu se mai ridica masinile parcate neregulamentar • Masinile vor fi doar blocate • Primaria a pierdut in luna mai procesul cu Fundatia "Camera de Arbitraj si Mediere" Iasi • Primaria a facut recurs la inceputul acestei luni • Masura primariei este ciudata, deoarece Fundatia nu a cerut in instanta suspendarea regulamentului privind ridicarea masinilor • "Cert este ca pot fi ridicate masini in continuare, nu stiu de ce au luat aceasta decizie. Probabil s-a facut recurs prea tarziu, dar vom verifica", a declarat Radu Tarniceru, director la Fundatia "Camera de Arbitr ...