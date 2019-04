Exclusiv! Tradare la nivel inalt in dosarul DIICOT, care l-a vizat pe fiul lui Andrei Plesu! Interceptari din timpul ANCHETEI! Secretele care au aruncat in aer TOTUL! FOTO, VIDEO

Mihai Plesu eliberare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Detalii incredibile din ancheta DIICOT care il vizeaza pe Mihai Plesu • Au iesit la iveala legaturile dintre Plesu si iesenii implicati in dosar • Cu toate acestea, exista un personaj-cheie in dosar • Acesta ar fi precizat ca Mihai Plesu are o cultura in Bucuresti • Totusi, Mihai Plesu a declarat ca nu intelege cum s-a ajuns in aceasta situatie si a precizat ca ancheta i-a distrus viata • Mai mult decat atat, a lasat de inteles ca a fost supravegheat ani intregi de diferite servicii si nu a fost "prins" cu nimic Detalii incredibile din dosarul instrumentat de procurorii DIICOT ce il vizeaza pe Mihai Plesu, fiul lui Andrei Plesu. Pentru familia Plesu, acea ...