EXCLUSIV! Tren blocat in Halta Scanteia! A ramas fara combustibil

Halta Scanteia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tren care circula pe ruta Crasna - Iasi a ramas blocat in Halta Scanteia. Potrivit primelor informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin se pare ca trenul ar fi ramas fara combustibil, urmand ca abia in jurul orei 19:00 sa ii fie adus combustibil. Vezi si: CFR a redeschis, dupa 6 ani, calea ferata spre Manastirea Putna! Reabilitarea a fost facuta in regie proprie de angajatii regionalei CF Iasi - VIDEO Calea ferata spre Putna a fost inaugurata în 1898. În 2012, a fost închisa. În Anul Centenar, la 100 de ani de la Marea Unire, si la 120 de ani de la inaugurarea ei, calea ferata spre Putna a fost redeschisa. Aces ...