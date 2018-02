Exclusiv! Trenul Timisoara -Iasi a ramas blocat in camp. Calatorii au inghetat de frig toata noaptea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trenul Timisoara Iasi a ramas blocat in camp. Totul; s-a intamplat din cauza unei locomotive defecte, la 20 de km de Veresti. Calatorii au inghetat de frig toata noaptea pentru ca vagoanele in care se aflau nu dispuneau de incalzire. Va reamintim ca in cursul noptii, au fost temperaturi chiar de sub -10 grade. In aceste momente, trenul are o intarziere de 170 de minute. Stire in curs de actualizare. Atentionare meteo: coduri galben si portocaliu de ger in toata tara si ninsori viscolite in sud Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteocod galben si cod portocaliu de ger cumplit pentru intreaga tara. Frigul naprasnic va pune stapanire pe toate re ...