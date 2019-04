Exclusiv! Un autoturism a luat foc in mers - FOTO

Ford Focus 9 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, in zona Podu Ros un autoturism marca Ford Focus a luat foc. Concret, in timp ce se deplasa, soferul autorismului Ford a observat ca de sub capota iesea fum. Soferul a tras pe dreapta si a anuntat autoritatile. La fata locului au intervenit pompierii de la D1 si au stins incendiul. Cauza cea mai probabila ar fi o defectiune tehnica. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...