Exclusiv! Un autoturism a luat foc! Intervin pompierii - FOTO

Incendiu 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un autoturism marca Opel a luat foc. Autoturismul marca Opel Astra se afla in parcarea de pe strada Petru Movila, in dreptul E.ON. La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul 1. In aceste momente pompierii recurg la lichidarea incendiului. Alaturi de pompieri, la fata locului se afla si un echipaj al politiei. Momentan nu se cunosc cauzele producerii incendiului, iar personalul abilitat continua cercetarile. Din fericire singurele pagube inregistrate au fost de ordin financiar, nicio persoana nu a fost ranita. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...