Exclusiv! Un barbat a ajuns de urgenta la spital dupa ce ar fi consumat apa de la mai multe izvoare

In decursul noptii trecute un barbat a ajuns de urgenta la spital dupa ce ar fi consumat cantitati mari de apa de la izvoarele dintre Husi si Crasna. Barbatul in varsta de 56 de ani, domiciliat in Iasi a fost adus de o ambulanta de tip C2 la spitalul de Neurochirurgie cu sincopa la domiciliu. Prezenta o saturatie de 70% pe oxigen si era extrem de cianotic. In urma acordarii primelor ingrijiri medicale, pacientul a fost trimis la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului ''Sf. Spiridon''. Medicii au corectat saturatia la 95%, pacientul prezinta tegumente normal colorate. In cele din urma a fost internat la sectia de Toxicologie. In continuare ramane sub atenta supraveghiere m ...