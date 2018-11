Exclusiv! Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce un cazan i-a explodat in fata

cazan de tuica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un barbat a ajuns de urgenta la spital. Barbatul in varsta de 70 de ani, domiciliat in Targu Frumos, a fost transportat la Unitatea Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi. Starea barbatului este una grava dupa ce, in decursul zilei, un cazan i-a explodat in fata. Exclusiv! Pacientul ranit in explozia din Piatra Neamt a fost transportat in Belgia Medicii au precizat faptul ca, in timp ce barbatul voia sa faca tuica, cazul a explodat. In alta ordine de idei, medicii au explicat faptul ca ieseanul are arsuri pe 70% din suprafata corpului si ca acesta urmeaza a fi internat pentru tratament de specialitate si sa fie tinut sub supraveghere medi ...