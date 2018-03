Exclusiv! Un barbat a fost gasit spanzurat! Criminalistii fac cercetari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a fost gasit spanzurat in urma cu putin timp. Barbatul a fost descoperit in localitatea ieseana Ciortesti. Cel mai probabil, odioasa descoperire a fost facute de rude. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, dar si criminalistii care vor stabili cu exactitate circumstantele in care s-a produs incidentul. Trupul barbatului va fi dus la Institutul de Medicina Legala pentru a se stabili cauzele decesului. *** Stire in curs de actualizare *** Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. barbat spanzurat localitatea ...