Exclusiv! Un barbat a intrat in soc anafilactic dupa ce o albina l-a intepat in cerul gurii! Elicopterul SMURD intervine la locul incidentului

Incident socant petrecut in localitatea ieseana Mironeasa. Un barbat, in varsta de 40 ani, servea linistit o doza de bere pentru a se racori pe aceasta caldura. Ghinionul lui a fost ca o albina a intrat in doza, iar dupa ce a luat o inghititura de bere insecta l-a intepat in cerul gurii. Imediat dupa acest moment ieseanul a intrat in soc anafilactic, fiind alergic la intepaturile de albine. Citeste si: Aceste cazuri predomina in aceasta perioada. Insectele au trimis la spital mai multi ieseni La fata locului a fost coordonat de urgenta un elicopter SMURD care a preluat pacientul si l-a transportat la UPU Sf. Spiridon pentru ingrijiri de specialitate.