EXCLUSIV! Un barbat acuzat de omor si terorism ameninta sa se arunca de pe Teatrul National din Iasi!

Teatru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, un incident socant se petrece in centrul Iasului. Un barbat in varsta de 50 ameninta ca se arunca de pe Teatrul National daca nu ii sunt indeplinite cateva cerinte. Acesta se afla de mai bine de o jumatate de ora urcat pe cladirea Teatrului National. Este vorba despre Cezar Onofrei, acelasi barbat care a mai urcat in trecut de 2 ori pe cladirea Teatrului National. Acesta este cunoscut ca fiind un individ extrem de periculos, acesta comitand mai multe infractiuni printre care s-ar numara cate acte de terorism si un omor. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...