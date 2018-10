Exclusiv! Un inconstient cu o alcoolemie uriasa a spulberat patru masini care asteptau la semafor in intersectia de la Granit! O noua TRAGEDIE a fost la un pas de a se produce - FOTO, VIDEO

accident granit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un accident petrecut in weekend demonstreaza inca o data ca pe strazile Iasului circula soferi inconstienti care pun viata multor persoane in pericol • Un pensionar beat a intrat in plin in mai multe masini care asteptau la semafor si numai o minune a facut ca toti cei implicati sa scape cu viata • Politistii au deschis un dosar penal in acest caz si il cerceteaza pe individ pentru ca a condus baut si a ranit mai multe persoane Accident grav la Iasi dupa ce un pensionar in varsta de 64 de ani s-a urcat baut la volan. Sambata, in jurul orei 21:25, un apel la numarul unic de urgente 112 avea sa anunte producerea unui accident grav in intersectia de la Granit. Mai multe echipaje medica ...