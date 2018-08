EXCLUSIV. Un politician a fost dat afara din cauza nevestei. Organizatia PSD a luat foc la aflarea vestii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Lovitura neasteptata in administratia ieseana • Unul din cei mai longevivi si vocali primari ai Iasului a fost executat zilele trecute • Acesta a fost matrasit de o agentie publica a statului dupa ce a fost prins ca jongla bani publici prin firma nevestei • Afacerile derulate ani la rand pe sub mana i-au fost in cele din urma fatale Cosmar pentru unul din cei mai vechi primari din judetul Iasi. Aflat in functie inca din 1992, primarul unei comune iesene a fost nevoit sa puna punct acestei calitati mult mai devreme decat s-ar fi asteptat. Zilele trecute, acesta a fost nevoit sa-si faca bagajele si sa se mute din sediul administratiei pe care o pastorea de cateva mandate. Costica Postarnac, ...