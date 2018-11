Exclusiv! Un politist local a fost atacat cu un cutit. A intrat direct in sala de operatii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clipe de groaza pe raza comunei Mogosesti din Iasi. Emanuel N. de 32ani, un politist local aflat in timpul liber, pe fondul unui conflict spontan, a imbrancit un localnic, acesta intorcandu-se si l-a injunghiat de 3 ori. La fata locului s-au deplasat organele de politie precum si ambulanta. Pacientul prezenta o plaga taiata in axila stanga, nu penetranta; o plaga la nivelul mezogastru stangag-penetranta si o plaga in flanc drept-penetranta. Acesta a fost dus direct in sala de operatie, pacientul iesind cu bine din sala de operatie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. groaza mogosesti ...