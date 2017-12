Exclusiv! Un sofer beat crita a provocat un accident la Popricani - FOTO, VIDEO UPDATE

Accident Popricani 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc in urma cu cateva minute in localitatea ieseana Popricani. Un echipaj de politie se indreapta spre locul accidentului. UPDATE: Un autoturism Opel circula regulamentar in directia Iasi-Popricani. Acesta s-a izbit de un autoturism Seat care a iesit de pe un drum latularnic fara a acorda prioritate autoturismului Opel. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime omenesti ci doar cu pagube materiale. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a stabilit ca soferul vinovat avea o alcoolemie de 0.95 mg/l alcool in aerul expirat. Acesta a refuzat transportul la spital pentru recoltarea de probe biologice. Daca ti-a placut artico ...