Exclusiv! Un tanar a cazut de la etajul unei case dupa ce a consumat bauturi alcoolice

Dragnea sustine ca Tariceanu n-are de ce sa isi faca griji: Nu vor pierde majoritatea. Liviu Pop anunta racolarea de noi parlamentari Liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat, marti dimineata, ca "nu se pierde majoritatea parlamentara", dupa excluderea din partid a lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu.

Lumea e stricata și noi suntem lumea! / VIDEO – Copilul meu fumează și n-aș vrea să fumeze! – Dar dumneavoastră, fumați? – Da, de 20 de ani! – Și atunci ce-ai fi vrut? Doar nu ai pus cireșe și ai vrea să iasă prune! Dacă el te-a văzut fumând, normal că aia face și el! Zestrea noi o dăm urmașilor noștri! Băiete, tu The p ...

Vești proaste pentru la iarna! Caldura s-ar putea scumpi cu 10% Căldura ar putea fi mai scumpă pentru bucureșteni, cu 10%, începând din această iarnă. Compania ELCEN, cea care încălzește apa în termocentrale, a solicitat Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei o majorare a prețului de producție cu acest procent. ELCEN a explicat acest lucru prin recenta creștere a prețului gazelor. Totuși, decizia finală a creșterii

Fostul iubit al lui Kim Kardashian, dezvaluiri intime din dormitor! Sexul dura și 12 ore, cu pauze pentru a-și retușa machiajul Rapperul Ray J s-a iubit cu Kim Kardashian timp de doi ani, în perioada 2005-2007, apărând și filmări cu cei doi din timpul actului sexual. Artistul a făcut dezvăluiri intime despre fosta lui iubită, spunând că Bruneta avea un portbagaj plin de jucării sexuale, iar partidele lor de sex durau și 12 ore la rând.

Romania, sub lupa FMI! Economia romaneasca va fi analizata timp de o saptamana Fondul Monetar Internațional (FMI) începe o misiune în care va discuta cu autoritățile române despre deficitul bugetar d ...

Excluderea lui Țuțuianu din PSD aduce urmari. Se anunța demisii in masa sau chiar un miting la Bucuresti Potrivit primarilor din organizaţia judeţeană Dâmboviţa, excluderea senatorului Adrian Ţuţuianu din PSD nu va rămâne făr ...

O tanara din Targu Jiu și-a parcat bolidul de lux pe doua locuri destinate persoanelor cu handicap! Raspunsul halucinant pe care l-a dat celor care s-au luat de ea: „Parchez unde vreau!" O femeie şi-a parcat bolidul de lux nu pe unul, ci pe două locuri de parcare destinate persoanelor cu handicap. Oamenii au fotografiat momentul în parcarea subterana a unui mall din Târgu Jiu. Fotografia cu bolidul de lux al tinerei a fost postată pe grupul de Facebook „Ai parcat ca un bou- Tg Jiu". Femeia nu

Idris Elba a fost desemnat cel mai sexy barbat in viața! Revista Pople l-a desemnat pe actorul britanic Idris Elba ca fiind cel mai sexy bărbat în viață, într-un top realizat pentru anul 2018. Actorul britanic Idris Elba, despre care au existat recent speculaţii că ar putea fi următorul interpret al agentului James Bond, a fost desemnat luni "cel mai sexy bărbat în viaţă" pe anul

UPDATE: Audierile pentru CNA si sefia ASF, amanate Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat marţi dimineaţă că audierile pentru şefia ASF au fost amânate, după ce, luni seara, a spus că liderii partidului au ridicat o „problemă umană”, respectiv că lui Leonardo Badea i s-a fost promis că va primi un nou mandat în fruntea instituţiei.