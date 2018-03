Exclusiv! Un tanar a fost impuscat in cap de un politist! Acesta urmeaza sa ajunga la spital

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un incident deosebit de grav a avut loc in trafic la Vaslui. Acolo, un barbat care conducea fara permis a fost oprit de catre politisti si impuscat in cap, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul agentilor. Acesta urmeaza sa fie adus la un spital din Iasi cu elicopterul SMURD. Potrivit primelor informatii, tanarul a fost denuntat politistilor. Acesta conducea in zona industriala din Vaslui, iar la o intersectie s-a intalnit cu echipajul de politie. Soferul a incercat sa scape de oamenii legii, insa in cele din urma a abandonat masina in apropierea unui camp si a rupt-o la fuga. In cele din urma au reusit sa il prinda, insa in timp ce incercau sa il incatuseze, arma din dotarea unuia dintre politisti s-a ...