Exclusiv! Un taximetrist a murit in zona Granit! I s-ar fi facut rau in trafic

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca o tragedie petrecuta in aceasta dimineata la Iasi. Un taximetrist a murit in zona Granit dupa ce i s-a facut rau la volan. De mentionat ca in aceeasi zona a mai avut loc un accident rutier grav soldat cu moartea unui barbat. La fata locului au intervenit politistii, criminalistii si un echipaj medical. Citeste si: Exclusiv/Update! Accident mortal la Granit! Un barbat a fost strivit de un TIR - FOTO, VIDEO Din nefericire, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Trupul neinsufletit a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii au efectuat cercetari la fata locului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...