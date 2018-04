Exclusiv! Universitatea Cuza din Iasi, partenera intr-un proiect inedit pe zona de invatamant cu Ministerul Educatiei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rectorul interimar al Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi, a anuntat in premiera ca UAIC, prin Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei va prelua un proiect, in parteneriat cu MEN, ce implica invatamantul timpuriu. Concret, micuti cu varste intre 0 si 3 ani vor beneficia de intreg suportul profesional al specialistilor din cadrul Facultatii de Psihologie. Citeste si: Exclusiv! Rectorul de la Cuza: "Vreau sa va spun ca in ultimii ani Iasul a depasit ca dezvoltare Clujul" Este pentru prima data cand in Romania se dezvolta o asemenea zona. Asadar, este o noua reusita academica pentru cea mai veche universitate moderna din Romania si noua sa conducere. Daca ti-a placu ...