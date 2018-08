EXCLUSIV/UPDATE! Accident grav pe soseaua de centura! Un politist este acum resuscitat de medicii SMURD - FOTO/LIVE VIDEO

Accident13 UPDATE - Potrivit martorilor, un politist de la Canisa IPJ care se angajase intr-o depasire a intrat frontal intr-un autoturism care se deplasa regulamentar. In aceste momente politistul este resuscitat, iar soferului celuilalt autoturism i se acorda ingrijiri medicale. Stirea initiala - In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs pe soseaua de centura a iasului. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua iasi le detin se pare ca in urma accidentului au rezultat mai multe victime, acestea fiind incarcerate. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...