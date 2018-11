EXCLUSIV/UPDATE! Accident rutier cu victime pe soseaua de centura a Iasului! Trei autoturisme implicate - FOTO/VIDEO

Accident2 UPDATE - Victimele care erau incarcerate au fost scoase din autoturism. In aceste momente sunt resuscitate. UPDATE - In urma accidentului au rezultat mai multe victime, dintre care doua incarcerate. Stirea initiala - In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs pe soseaua de centura a Iasului. Din primele informatii pe care reporterii Cotianului Buna Ziua Iasi le detin se pare ca in accident au fost implicate 3 autoturisme. VEZI AICI LIVE VIDEO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto accident rutier soseaua centura ...