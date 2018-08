EXCLUSIV/UPDATE! Femeie injunghiata pe strada Alexandru Lapusneanu. Agresorul a incercat sa fuga - FOTO

Ambulanta UPDATE - "Este vorba despre o agresiune, o femeie a fost atacata cu un cutit de catre fostul concubin. Aceasta a suferit plagi in zona toracelui si pe maini, fiind transportata la spital. Agresorul a fost transportat la Sectia 3 Politie. Politistii efectueaza cercetari in acest caz", a declarat Anca Vijiac, purtator de cuvant al IPJ Iasi. UPDATE - Pacienta a ajuns in UPU Spiridon cu ambulanta cu asistent. Aceasta este constienta si stabila si are plagi taiate le nivelul toracelui si antebratului. Va fi evaluata in continuare. UPDATE - Se pare ca este vorba despre o femeie angajata la Corso. Dupa ce aceasta a fost injunghiata, agresorul a incercat sa fuga dar a fost prins de politisti. La fata locului se afla un echipaj de politie si un echipaj SAJ care ii acorda ingrijiri medicale femeii. Stirea initiala - In urma cu cateva mo ...