EXCLUSIV/UPDATE! GRAV accident rutier in zona capat CUG - FOTO

UPDATE - Autoturismul marca Mercedes se angajase in viraj stanga fara sa acorde prioritate autoturismului Ford care circula regulamentar din sens opus, soferul acestuia nemaiavand timp sa evite impactul. Din fericire, singurele pagube inregistrare au fost cele materiale. La fata locului s-au deplasat un echipaj medical si un echipaj de politie. In urma testarii celor doi soferi cu aparatul alcoolscopic, rezultatul a fost negativ. Stirea initiala - In urma cu cateva momente, un apel la numarul unic de urgente 112 anunta faptul ca un grav accident rutier s-a produs in Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin se pare ca accidentul s-a produs in zona capat CUG, ...