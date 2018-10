Exclusiv/Update! Incendiu la o locuinta din zona Galata! O persoana ar fi decedat - FOTO, LIVE VIDEO

Incendiu Galata 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Se pare ca o persoana ar fi decedat. UPDATE: Informatia cum ca mai multe persoane ar fi ramas blocate in casa nu este confirmata oficial. La incendiu intervin patru echipaje ASAS si un echipaj SAJ Stire initiala: Autoritatile iesene au fost alertate printr-un apel la numarul unic de urgente 112 dupa ce un incendiu a izbucnit la o casa din zona Galata. Fumul dens care se ridica in aer poate fi vazut de la Granit. Potrivit informatiilor disponibile pana la acest moment, cateva persoane ar fi ramas blocate in casa. Citeste si: EXCLUSIV/UPDATE! Incendiu la Valea Adanca! Pompierii intervin in forta La fata locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ...