Exclusiv/Update! Lovitura dura pentru clanul Cordunenilor! Mascatii au dat buzna peste ei - FOTO

UPDATE 15.49: Actiunea politistilor este legata de recentul conflict izbucnit intre Corduneni si clanul Tanase. Cautat este cel care a aruncat cu sticle incendiare in casa fratilor Vandam Tanase si Jean Mararasu, zis Braileanu'. Politistii ieseni, impreuna cu o echipa de mascati din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale (SAS) Iasi, au descins la casa unui barbat din anturajul clanului Corduneanu. Acesta a fost retinut si va fi dus la sectie pentru audieri. Citeste si: Exclusivitate NATIONALA! Razboi intre clanuri? Unde se afla, in aceste momente, Costel Corduneanu De mentionat faptul ca oamenii legii au efectuat perchezitii in mai multe locatii din oras. Vom reveni cu amanunte.