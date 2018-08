EXCLUSIV/UPDATE! Sofer de TIR resuscitat in aceste momente de medici pe C.A. Rosetti

Ambulanta 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE - Medicii au declarat decesul. Stirea initiala - In urma cu putin timp, soferul unui TIR care se deplasa pe C.A. Rosetti a sunat la 112, cerand ajutorul unui echipaj medical deoarece nu se simtea bine. Acesta a tras autocamionul pe dreapta pentru a astepta sosirea echipajului medical. Intre timp, un alt sofer a efectuat un alt apel la 112 pentru ca l-a gasit pe soferul TIR-ului inconstient in cabina. Un echipaj medical s-a deplasat la fata locului si au descoperit ca pacientul era in stop cardio-respirator. In aceste momente, medicii incearca sa il resusciteze pe barbat. Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagr ...