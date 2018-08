Exclusiv! VIDEO! Intregul atac a fost filmat pas cu pas! Omul de baza a Cordunenilor a recunoscut totul! - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce a fost audiat la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, Petrovici Claudiu, om de baza al clanului Corduneanu, a fost insotit de oamenii legii la locul unde a comis atacul cu sticle incendiare. Barbatul le-a descris anchetatorilor in detaliu fiecare pas pe care l-a facut in seara respectiva. La acest moment Petrovici Claudiu se afla in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile, fiind cercetat penal pentru comiterea infractiunilor de conducere pe drumurile publice avand un autovehicul fara permis si tentativa la distrugere prin incediere. Citeste si: Primele declaratii oficiale in scandalul clanurilor mafiote din Iasi! Documentele sunt “incendiare” "Inculpatul Petrovici Dimitrie Claudiu a cond ...