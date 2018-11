EXCLUSIV-VIDEO! VIOLUL si arestarea ANULUI! Taticul INTERLOPILOR din Iasi a fost ridicat de MASCATI! A sechestrat si VIOLAT o MINORA pe care a agatat-o intr-un CLUB de FITE!

Eugen Buliga • Unul dintre cei mai cunoscuti infractori din Iasi a fost arestat • Jan Buliga a fost recent eliberat din penitenciar, unde a stat inchis pentru viol, si a comis-o din nou • O adolescenta a fost violata de doua ori si obligata sa-i faca lui Jan Buliga sex oral • Prietenii fetei au stiut ce se intampla, dar nu au suflat o vorba • Intreaga poveste a inceput intr-un cunoscut club din Iasi • In fata anchetatorilor, Jan Buliga a refuzat sa dea declaratii insa, din cate se pare, lucrurile sunt destul de clare Eugen Buliga, zis Jan Buliga, este un personaj cunoscut in lumea interlopa ieseana. Deloc strain de problemele cu legea, Jan, asa cum este cunoscut in lumea rea din Iasi, a stat inchis aproape zece ani. In 2008 Buliga a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, iar recent a fost eliberat. Nici de aceasta data insa nu a stat prea depa ...