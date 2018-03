Exclusiv! Weekend sangeros la Iasi! Un tata si fiul sau au fost bagati direct in sala de operatie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei ieseni au avut parte de un sfarsit de saptamana sangeros. Acestia au ajuns direct pe masa de operatie. In seara de 9 martie, doi pacienti au fost de adusi de urgenta la spital dupa un conflict extrem de violent. Un tata (51 ani) si fiul sau (21 ani), din Costuleni, au fost injunghiati cu un cutit de catre un consatean, conflict care a izbucnit de la faptul ca agresorul a agresat-o inainte pe fata victimei. Ambii au suferit plagi injunghiate in zona toracelui si au fost internati la Chirurgie Toracica. Citeste si: Incredibil! Jaf ca in filme la Iasi! Dintr-un birou din PRIMARIE a disparut o geanta cu bani! Hotii au fortat un geam in miez de noapte! FOTO Totodata, pe data de 10 martie, un barabt de 31 de ani, tot din ...