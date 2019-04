Exclusiv! Zeci de proiectile din timpul Al Doilea Razboi Mondial, gasite intr-o localitate din Iasi

proiectile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, mai multe echipaje de pirotehnisti intervin in localitatea ieseana Strunga. Pirotehnistii au fost alertati de faptul ca in padurea din localitatea Strunga au fost gasite mai multe proiectile din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Prezenti la fata locului, si in urma unor cautari preliminare, oamenii legii au gasit 47 de proiectile de calibrul 100 mm inca neexplodate. Cautarile continua. Maine, pirotehnistii vor asana munitia. Din cate se pare, teritoriul in care aceste proiectile au fost gasite a fost, in timpul celui de-al doilea razboi mondial, linia frontului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...