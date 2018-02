Exclusivitate incendiara! Avem imaginile de pe camerele de supraveghere cu bataia din clubul SKIN, dintre un politist si un afacerist cu legaturi in lumea interlopa - VIDEO

• Imagini incredibile surprinse de camerele de supraveghere din clubul SKIN in noaptea in care un politist din Iasi a fost implicat intr-un scandal monstru • Pe imagini se vede destul de clar cum politistul il loveste cu piciorul in gura pe barbatul care se afla acum dupa gratii pentru tentativa de omor • Povestea este cusuta cu ata alba si este destul de greu de inteles • Acum, dupa ce imaginile video au intrat in posesia redactorilor BZI, ies la iveala amanunte noi care ar putea intoarce cursul anchetei • Initial, s-a spus ca politistul iesean a plecat din club fara sa loveasca pe nimeni, insa nu pare sa fi fost asa Reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au intrat in posesia unor imagini care arunca in aer intreaga ancheta in cazul politistului injunghiat in fata Spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi. In noaptea de 27 spre 28 ianuarie 2018, un politist din Iasi a fost injunghiat in fata Spitalului "Sfantul Spiridon", dupa ce fusese impli ...