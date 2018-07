EXCLUSIVITATE NATIONALA! Liberalii si presedintele Klaus Iohannis vor sa-l schimbe din functie pe seful SRI, Eduard Hellvig

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informatii incendiare ies la iveala de la varful politicii romanesti. Sursele BZI indica faptul ca in perioada urmatoare am putea asista la un veritabil cutremur pe scena politica. Din informatiile obtinute de la surse credibile din Capitala, presedintele Klaus Iohannis si liberalii sunt decisi sa-l schimbe pe Eduard Hellvig, din functia de director al Serviciului Roman de Informatii (SRI). Suparati pe faptul ca in ultima perioada, SRI si Eduard Hellvig nu s-au mai implicat atat de mult in lupta politica de la varf, nu au mai facut jocurile DNA, atat liberalii cat mai ales presedintele Klaus Iohannis vor sa impuna schimbarea sefului SRI. Citeste si: Coabitare in secret Este evident pentru toata lumea ca presedintele K ...