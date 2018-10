Executorii judecatoresti, luati in vizor de Ministerul Justitiei. Se va schimba legea

Executor judecatoresc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect de lege privind organizarea si exercitarea profesiei de executor judecatoresc. Potrivit expunerii de motive, proiectul este parte a obiectivului strategic privind optimizarea cadrului legislativ si institutional pentru organizarea si exercitarea profesiilor juridice organizate in mod autonom. "Proiectul de lege supus spre aprobare, care cuprinde norme juridice privind organizarea profesiei de executor judecatoresc, se inscrie in demersul asumat de Ministerul Justitiei, mai amplu, de modernizare a statutului profesiilor juridice si conexe sistemului judiciar, urmarind consolidarea statutului acestora, cresterea profesionalis ...