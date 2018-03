Exemplu demn de urmat! Un parlamentar britanic,  sub acoperire printre oamenii strazii din Londra! 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt peste 4000 de persoane care dorm pe strada in Marea Britanie, iar 1.000 dintre acestea sunt in Londra, arata ultimele statistici oficiale. In Westminster sunt undeva intre 200 si 250 de oameni care innopteaza sub cerul liber, chiar daca afara temperatura este periculos de scazuta. Exodul romanilor: Londra, prima destinatie in preferintele celor care pleaca din tara „Oamenii raman fara adapost din mai multe motive: boala, tulburare de personalitate, singuratate, dependenta, defaimare in familie, lipsa de radacini intr-o tara noua, barbati de pe sosea (da, cei mai multi oameni care dorm in strada sunt barbati), criza imediata, costul locuintelor, munca prost platita si multe altele”, spune parlamentarul Adam Hol ...