Exercițiu pentru cutremur, desfașurat de MAI și monitorizat de UE și NATO. Premierul a fost in centrul de comanda

Ministerul afacerilor interne a desfășurat, sâmbătă, un exerciţiu naţional intitulat „Seism 2018", pentru testarea capacităților de intervenție civilă în cazul producerii unui cutremur. Exercițiul, monitorizat de Uniunea Europeană și NATO, a început la ora 9. Scenariul presupune că s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care poate fi urmat de mai