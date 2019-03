Exercitiu de amploare la Pascani! A fost activat planul rosu de interventie - FOTO

Simulare cutremur Pascani 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prefectul judetului Iasi, Marian Serbescu a participat in cadrul unui exercitiu de amploare care a avut loc in localitatea ieseana Pascani. Peste 16 institutii au fost mobilizate, iar planul rosu de interventie a fost activat. Exercitiul a avut ca subiect principal, simularea in caz de cutremur, urmat de o explozie si un incendiu. Seful Prefecturii reia audientele in judet. Intalnire cu locuitorii din zona Harlau '' Am participat astazi la un amplu exercitiu de interventie la Pascani, in cadrul caruia au fost simulate actiunile necesare in cazul unui seism puternic, urmat de o explozie si un incendiu. La exercitiu, desfasurat in conditiile activarii Planului rosu de interventie, a ...