Exercitiu tactic in caz de cutremur la nivelul Penitenciarului Iasi

In ziua de joi, 28.03.2019, in cadrul Penitenciarului Iasi, a avut loc un exercitiu aplicativ in colaborare cu ofiteri specialisti din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Mihail Grigore Sturdza'' Iasi, cu tema Modul de actiune in caz de cutremur, ce a generat un incendiu, in care au fost implicati detinuti din doua sectii de detinere regim deschis si personalul aflat in serviciu. Pe langa aplicatiile tactice, specialistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au prezentat si Containerul Multirisc pentru situatii de urgenta. Prin sustinerea si participarea la aceasta activitate se u ...