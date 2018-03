Exercitiu tactic in caz de cutremur la nivelul Penitenciarului Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ziua de luni, 5 martie 2018, in cadrul Penitenciarului Iasi, a avut loc un exercitiu aplicativ in colaborare cu ofiteri specialisti din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Mihail Grigore Sturdza’’ Iasi, cu tema Modul de actiune in caz de cutremur, in care au fost implicati detinuti din doua sectii de detinere regim inchis si personalul aflat in serviciu. Pe langa aplicatiile tactice, specialistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au adus si pliante informative cu privire la reactia in caz de cutremur ce le-au distribuit detinutilor si personalului. Prin sustinerea si participarea la aceasta activitate se urmareste exersarea cunostintelor teoretice si p ...